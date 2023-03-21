Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Пеллегрино, Валнес, Жув, Шанава, Эвен Нортуг, Скар выступят в квалификации конькового спринта

21 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Таллине пройдет мужской коньковый спринт. Лыжные гонки Кубок мира 14-й этап Таллин, Эстония Мужчины Спринт, свободный стиль Начало квалификации – 18.
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