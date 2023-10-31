Ближневосточный конфликт сделал цены на нефть абсолютно непредсказуемыми

Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.
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