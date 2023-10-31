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Ближневосточный конфликт сделал цены на нефть абсолютно непредсказуемыми

Ближневосточный конфликт сделал цены на нефть абсолютно непредсказуемыми

Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.

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