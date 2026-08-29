Реал Сосьедад Эспаньол: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 29 августа 2026

В субботу, 29 августа, сыграют Реал Сосьедад и Эспаньол в матче 3-го тура Ла Лиги. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
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