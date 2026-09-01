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Регионы России

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Sonos представила новые аудиоустройства и обновленную звуковую платформу

Sonos представила новые аудиоустройства и обновленную звуковую платформу

Компания Sonos на мероприятии в Нью-Йорке представила две новые модели аудиоустройств: полноразмерные наушники Sonos Ace Ultra и саундбар Beam Ultra, а также обновила свою звуковую платформу с упором на функции искусственного интеллекта (ИИ).

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