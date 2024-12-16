На зимнике Салехард – Лабытнанги проводят работы по наращиванию льда

Запуска автобусного сообщения по ледовой переправе между городами Салехард и Лабытнанги пока не случилось — все еще идут работы по увеличению толщины льда, он должен быть троекратным от массы микроавтобуса, который будет перевозить людей, уточнили в департаменте транспорта ЯНАО.
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