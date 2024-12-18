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  • Владимир Акулов
    "Первый полет Беркута состоялся в 1997 году. Это настоящий прорыв: маневры, выполняемые самолетом, выглядят фантастич...Су-47 - мой любим...
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Су-47 - мой любимый самолет, может у кого есть STL модель?

Су-47 - мой любимый самолет, может у кого есть STL модель?

﻿﻿Эксперимент, который почти удался Разработка Су-47 «Беркут» началась в 1980-х годах, когда Советский Союз начал рассматривать возможность создания истребителя нового поколения.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
&quot;Первый полет Беркута состоялся в 1997 году. Это настоящий прорыв: маневры, выполняемые самолетом, выглядят фантастически. Су-47 может не только грациозно вращаться и переворачиваться, как танцор, но и менять траекторию и буквально «зависать» в воздухе, чем завораживает зрителей авиашоу&quot;.  Самолеты  и  танки  создаются  не  для  концертных  выступлений  ,  а  для  реальной  войны...Какая  польза  была  от  танковых  биатлонов  ,  если  сейчас  танки  применяются  только  для  стрельбы  издалека  ?..Появление  дронов  изменило  ход  войны...Какая  польза  самолету  летать  *задрав  тормашки* ,  если  нельзя  приблизиться  к  противнику  из-за  мощного  ПВО...А  можно  только  планирующие  ФАБы  сбрасывать  издалека.
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