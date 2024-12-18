Су-47 - мой любимый самолет, может у кого есть STL модель?

ВА

Владимир Акулов

"Первый полет Беркута состоялся в 1997 году. Это настоящий прорыв: маневры, выполняемые самолетом, выглядят фантастически. Су-47 может не только грациозно вращаться и переворачиваться, как танцор, но и менять траекторию и буквально «зависать» в воздухе, чем завораживает зрителей авиашоу". Самолеты и танки создаются не для концертных выступлений , а для реальной войны...Какая польза была от танковых биатлонов , если сейчас танки применяются только для стрельбы издалека ?..Появление дронов изменило ход войны...Какая польза самолету летать *задрав тормашки* , если нельзя приблизиться к противнику из-за мощного ПВО...А можно только планирующие ФАБы сбрасывать издалека.