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Тульские новости

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Тульская лыжница Лукашова завоевала бронзу Кубка России по лыжероллерам

Тульская лыжница Лукашова завоевала бронзу Кубка России по лыжероллерам

Светлана Николаева из Архангельска стала первой, преодолев дистанцию в 10 километров за 29:56.0. Завтра состоится гонка преследования.

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