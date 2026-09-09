Тульская лыжница Лукашова завоевала бронзу Кубка России по лыжероллерам

Светлана Николаева из Архангельска стала первой, преодолев дистанцию в 10 километров за 29:56.0. Завтра состоится гонка преследования.
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