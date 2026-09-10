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RT Russia

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Мишустин поручил Роспатенту усилить защиту от контрафакта

Мишустин поручил Роспатенту усилить защиту от контрафакта

Председатель правительства России Михаил Мишустин указал на необходимость усиления защиты прав интеллектуальной собственности и борьбы с контрафактной продукцией в условиях развития платформенной экономики.

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