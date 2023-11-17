Современную лыжную базу построят в Селтах по программе КРСТ

Селты. Удмуртия. В селе Селты построят современную лыжную базу. Как рассказал в соцсетях глава Селтинского района Удмуртии Василий Протопопов, Минсельхоз России подтвердил финансирование по программе «Комплексное развитие сельских территорий», инициированной президентом страны Владимиром Путиным, по направлению «Современный облик сельских территорий».
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