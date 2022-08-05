Как В.М. Молотов летал в 1942 году в Лондон и Вашингтон К середине 1942 года вопрос об открытии второго фронта остро стоял на повестке дня.
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