ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

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Как В.М. Молотов летал в 1942 году в Лондон и Вашингтон

Как В.М. Молотов летал в 1942 году в Лондон и Вашингтон

Как В.М. Молотов летал в 1942 году в Лондон и Вашингтон К середине 1942 года вопрос об открытии второго фронта остро стоял на повестке дня.

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