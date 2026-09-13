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Царьград

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Россия увеличила военное сопровождение судов после потерь в $1 млрд

Россия увеличила военное сопровождение судов после потерь в $1 млрд

За год зерновая сделка привела к экспорту 32,9 млн тонн продуктов. Россия потеряла $1 млрд, тогда как Украина заработала $9,8 млрд.

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