Андреева и Шнайдер бьются за золото, Джокович против Алькараса: Олимпиада-2024, день 9. LIVE close 100% Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер играют парный финал, а Новак Джокович и Карлос Алькарас встретятся в финале мужского одиночного разряда в теннисе.