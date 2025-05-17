Отключение отопления, коррупционеры, дорогая картошка и ночь музеев, – итоги недели от РИА «Новый День»

Екатеринбургская редакция «Нового Дня» подводит итоги прошедшей рабочей недели. В уральской столице кипели страсти: коррупционные аресты, разговоры чиновников о ночном запрете самокатов и решение судьбы брошенных авто.
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