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Издание La Repubblica сообщило о выписке Чубайса из больницы

Издание La Repubblica сообщило о выписке Чубайса из больницы

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Российского политика Анатолия Чубайса, госпитализированного с синдромом Гийена-Барре, выписали из больницы.

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