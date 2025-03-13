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Как рост курса рубля повлияет на стоимость новых автомобилей

Как рост курса рубля повлияет на стоимость новых автомобилей

Зависит ли сейчас стоимость новых автомобилей от курса рубля, рассказали автоэксперты.В конце февраля — начале марта национальная валюта укрепилась более чем на 10%.

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