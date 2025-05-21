Самый большой страх Европы: цены на газ в ЕС достигли дна

Согласно свежим данным исследования Goldman Sachs Group Inc., можно сделать вывод, что Европе улыбнулась удача в виде максимально снизившихся цен на природный газ, достигших дна как раз в момент пополнения запасов в ПХГ.
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