Собянин: Улицу Академика Черенкова в Троицке продлили до Калужского шоссе

Улица Академика Черенкова в Троицке продлена до Калужского шоссе. На новом участке сделали четыре полосы движения, там будет ходить наземный городской транспорт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На Люсиновской за...
- Собянин: В Южном ...
- МЕ Российскими батар...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым