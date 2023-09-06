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Новое про чтение: какой получилась «Анна Каренина» у Вуди Аллена

Новое про чтение: какой получилась «Анна Каренина» у Вуди Аллена

У Вуди Аллена уже были фильмы по «Войне и миру» и «Преступлению и наказанию». Теперь он снял картину по мотивам «Анны Карениной», только вместо скачек тут охота на оленей, вместо поезда — самолет, и некоторые детали толстовского сюжета опущены.

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