Новое про чтение: какой получилась «Анна Каренина» у Вуди Аллена

У Вуди Аллена уже были фильмы по «Войне и миру» и «Преступлению и наказанию». Теперь он снял картину по мотивам «Анны Карениной», только вместо скачек тут охота на оленей, вместо поезда — самолет, и некоторые детали толстовского сюжета опущены.