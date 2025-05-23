Экономист Масленников связал пошлины ЕС против российских удобрений с попыткой давления на Трампа

Экономист Никита Масленников в интервью телеканалу «Звезда» обозначил введение Евросоюзом таможенных пошлин на российскую продукцию удобрений как попытку повлиять на руководство США, чтобы оно усилило давление на Москву с требованием заключения перемирия с Украиной.
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