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Дегтярев об упразднении олимпийских советов в новых регионах: «Ни от каких территорий мы не отказывались. ОКР действует на всей территории России»

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал ложью заявления об «отказе от Крыма и Новороссии» из-за ликвидации местных олимпийских советов.

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