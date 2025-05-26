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SpaceX назвала причины последней аварии Starship

SpaceX назвала причины последней аварии Starship

Starship отправляется в восьмой испытательный полет / © SpaceX По данным компании Илона Маска, вскоре после отделения второй ступени Starship — непосредственно самого корабля Starship от Super Heavy — в районе одного из центральных двигателей Raptor произошла «вспышка», которая привела к «воспламенению» и отключению еще двух соседних двигателей, а также одного из трех двигателей, адаптированных для работы в вакууме.

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