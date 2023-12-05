В Керчи открылась выставка художника Валентина Полюшкина

В картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника состоялось торжественное открытие выставки «Среди миров, в мерцании светил», на которой представлены живописные произведения керченского художника, члена профессионального союза художников России и Почетного члена Международной академии современного искусства Валентина Полюшкина.
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