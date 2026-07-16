Огненный удар по Измаилу вскрыл натовский маршрут снабжения ВСУ Юлия ЧелкановаВ ночь на 11 июля российские войска нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области, поразив стратегические логистические узлы в Измаиле, Черноморске и Южном.
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