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Огненный удар по Измаилу вскрыл натовский маршрут снабжения ВСУ

Огненный удар по Измаилу вскрыл натовский маршрут снабжения ВСУ

Огненный удар по Измаилу вскрыл натовский маршрут снабжения ВСУ Юлия ЧелкановаВ ночь на 11 июля российские войска нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области, поразив стратегические логистические узлы в Измаиле, Черноморске и Южном.

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