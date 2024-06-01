"Укргидроэнерго": ночью 1 июня две ГЭС в стране получили серьезные повреждения

Две гидроэлектростанции (ГЭС) на Украине получили критические повреждения. Об этом сообщается в официальном аккаунте крупнейшей гидрогенерирующей компании в стране "Укргидроэнерго" в социальной сети Facebook.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии