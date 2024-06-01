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"Укргидроэнерго": ночью 1 июня две ГЭС в стране получили серьезные повреждения

"Укргидроэнерго": ночью 1 июня две ГЭС в стране получили серьезные повреждения

Две гидроэлектростанции (ГЭС) на Украине получили критические повреждения. Об этом сообщается в официальном аккаунте крупнейшей гидрогенерирующей компании в стране "Укргидроэнерго" в социальной сети Facebook.

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