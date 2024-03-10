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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Silent Hill 2 Remake получил рейтинг в Корее. Анонс даты релиза должен состояться ско...

Silent Hill 2 Remake получил рейтинг в Корее. Анонс даты релиза должен состояться ско...

Silent Hill 2 Remake получил рейтинг в Корее. Анонс даты релиза должен состояться скороПрошло уже почти полтора года с момента анонса Silent Hill 2 Remake, и Konami с Bloober Team до сих пор молчат о дате релиза ремейка культовой игры, но последняя информация говорит о том, что разработчики раскроют ее уже в скором времени.

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