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Борис Беккер: «Алькарас способен стать №1 в мире, но в теннисе может случиться что угодно»

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер прокомментировал потенциал Карлоса Алькараса. «Ему всего 18 лет, но достаточно посмотреть, как он играл в последние полгода.

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