Генконсул Захаров: США отказались обезопасить голосование на российских выборах

Власти США планируют обеспечивать безопасность только на избирательных участках, расположенных на территориях российских дипломатических миссий, в связи с чем генконсульство России в Нью-Йорке было вынуждено не проводить выездное голосование в рамках выборов президента на территории консульского округа.