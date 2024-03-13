Генконсул Захаров: США отказались обезопасить голосование на российских выборах

Власти США планируют обеспечивать безопасность только на избирательных участках, расположенных на территориях российских дипломатических миссий, в связи с чем генконсульство России в Нью-Йорке было вынуждено не проводить выездное голосование в рамках выборов президента на территории консульского округа.
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