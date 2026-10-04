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Макс Ферстаппен выиграл сумасшедшую гонку Формулы 1 в Малайзии

Макс Ферстаппен выиграл сумасшедшую гонку Формулы 1 в Малайзии

Getty Images / Red Bull Content PoolЧетырехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен одержал первую победу в сезоне-2026 и принес мотористам Red Bull-Ford дебютный успех в их пока недолгой истории.

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