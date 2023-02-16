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Ходаковский: переговоры с Украиной станут возможны, если РФ удастся «прижать» Киев и «вырвать жало у скорпиона окончательно»

Ходаковский: переговоры с Украиной станут возможны, если РФ удастся «прижать» Киев и «вырвать жало у скорпиона окончательно»

Переговорный процесс между Российской Федерацией и Украиной станет возможен, если Москве удастся «прижать» киевскую сторону и «вырвать жало у скорпиона окончательно».

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