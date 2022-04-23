«Я Росомаха». Лаури надеется избежать пропуска матчей, несмотря на травму

Разыгрывающий «Майами» Кайл Лаури не смог доиграть третий матч серии плей-офф с «Атлантой» (110:111, 2-1) из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги.
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