Арендованный театр и ненастоящий спектакль: сын Ирины Винер рассказал, как делал предложение жене

Сын бывшего главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер Антон рассказал, как делал предложение своей второй супруге Александре.
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