Руководителя рязанской компании будут судить за неуплату налогов на 300 млн рублей

По данным следствия, в 2023-2024 годах обвиняемый, занимая должность директора коммерческой организации по торговле автомобилями, оформил несколько фиктивных сделок по приобретению товаров у ряда организаций, после чего представил налоговые декларации с ложными сведениями.
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