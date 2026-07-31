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62ИНФО | Новости Рязани

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Руководителя рязанской компании будут судить за неуплату налогов на 300 млн рублей

Руководителя рязанской компании будут судить за неуплату налогов на 300 млн рублей

По данным следствия, в 2023-2024 годах обвиняемый, занимая должность директора коммерческой организации по торговле автомобилями, оформил несколько фиктивных сделок по приобретению товаров у ряда организаций, после чего представил налоговые декларации с ложными сведениями.

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