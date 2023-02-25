Евросоюз окончательно утвердит пакет санкций против России 25 февраля

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники. фото: pixabay.com/Reiseblogger Официальное одобрение 10-го пакета санкций против России по письменной процедуре на министерском уровне состоится утром в субботу, 25 февраля.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники. фото: pixabay.com/Reiseblogger Официальное одобрение 10-го пакета санкций против России по письменной процедуре на министерском уровне состоится утром в субботу, 25 февраля.
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