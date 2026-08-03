Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 770 подписчиков

МОК не стал комментировать иск НОК Украины против восстановления статуса ОКР

МОК не стал комментировать иск НОК Украины против восстановления статуса ОКР

В Международном олимпийском комитете (МОК) не стали давать комментарии по поводу иска, направленного Национальным олимпийским комитетом (НОК) Украины в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием аннулировать решение о временном восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР), передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии