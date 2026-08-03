МОК не стал комментировать иск НОК Украины против восстановления статуса ОКР

В Международном олимпийском комитете (МОК) не стали давать комментарии по поводу иска, направленного Национальным олимпийским комитетом (НОК) Украины в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием аннулировать решение о временном восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР), передает РИА Новости.