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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Делегация из Республики Мозамбик на ´Бобруйскагромаш´.

Делегация из Республики Мозамбик на ´Бобруйскагромаш´.

Сегодня ´Бобруйскагромаш´ посетили представители мозамбикской компании ´T&T Grupo LDA´.При непосредственном участии руководства холдинга во главе с генеральным директором Олегом Корсаком гостей ознакомили с производственными мощностями Общества и линейкой выпускаемой техники.

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