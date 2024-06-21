Делегация из Республики Мозамбик на ´Бобруйскагромаш´.

Сегодня ´Бобруйскагромаш´ посетили представители мозамбикской компании ´T&T Grupo LDA´.При непосредственном участии руководства холдинга во главе с генеральным директором Олегом Корсаком гостей ознакомили с производственными мощностями Общества и линейкой выпускаемой техники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии