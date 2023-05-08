Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

7 999 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Денисов
    Жиды просраLи свой холокост, кто им теперь, после уничтожения детей в Газе, сочувствовать будет?Видимо, только то...
  • Пульхерия Djem
    Он не работает,потому что боится выгореть!!! Ох...еть!Будни бежавших в ...
  • Александр Денисов
    А что, им у нас запрещали рыться в помойных баках?Будни бежавших в ...

Показатель внешнего долга РФ упал до минимальных значений

Показатель внешнего долга РФ упал до минимальных значений

И еще на тему пользы санкцийПоказатель внешнего долга РФ упал до минимальных значенийПо итогам 2022 года уровень внешнего долга России по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) упал на 10 процентных пунктов, до 16,6 процента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх