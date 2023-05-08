Показатель внешнего долга РФ упал до минимальных значений

И еще на тему пользы санкцийПоказатель внешнего долга РФ упал до минимальных значенийПо итогам 2022 года уровень внешнего долга России по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) упал на 10 процентных пунктов, до 16,6 процента.