Yle: финны планируют воевать только на территории России О приготовлениях к большой войне с Россией рассказало финский государственный ресурс Yle, со ссылкой на рассуждения бывшего главы военной разведки, а ныне депутата Пекки Товери.
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