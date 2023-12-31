Самый новогодний бунт мигрантов не удался. И поделом

АНГЕЛ АНГЕЛ

С каких пор пенсионеры, лети, жены гастарбайтеров вдруг появились в России. Они что рабочие руки? Всех этих дармоедов выдворить из России за 72 часа на родины и пусть там устанавливают свои правила и требуют от власти... Тут им не место...