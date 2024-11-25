Фото последствий ДТП с грузовиком, сделанные пассажирами автобуса 181. Фото: скриншот группы в ВК «Новоселье - мой дом родной».
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Фото последствий ДТП с грузовиком, сделанные пассажирами автобуса 181. Фото: скриншот группы в ВК «Новоселье - мой дом родной».