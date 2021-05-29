Странные мужчины в общественном транспорте: что рассказать о них дочери

Элина МорозоваПолитикаСтранные мужчины в общественном транспорте: что рассказать о них дочери Для начала - история, которая произошла лично со мной. Дело было в прошлом году. Я ехала в автобусе.Вернуться к статье592НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлина МорозоваИз за неадекватносмти некоторых мужчин ( а может это и диагноз) мусульманские женщины вынуждены закрывать лицо и носить " намордники". Ну а у нас видимо из за таких мужчин придется вводить для женщин ограничения и обязать их пользоваться общественным транспортом только в брюках. Самостоятельно справиться со своими болезненными пороками мужчины не в состоянии... Ну и конечно же всю вину сваливают по традиционной собственной дурости на женщин.Natalyк любому неадекватному поведению мужчины тут же должно быть привлечено внимание общественности криками о помощи скандалом или просто ударом по яйцам этому уроду да так что бы яйца в сапоги вытекли. Бить на поражение резко и больно. Балончик с газом и электрошокер нужно иметь при себе всегда а лучше пистолет. когда ЛМП будут твердо знать, что убить самца за сексуальные домогательства разрешено законом и не считается мерой превышения необходимой самообороны для женщины то сразу же прекратятся все неадекватные выходки этой яйчатой мрази.Борис ШумиловNataly тебе явно пора в спортзал, может полегчает.)))Борис Шумилов"Самостоятельно справиться со своими болезненными пороками мужчины не в состоянии.." - Если они будут воздерживаться, вы же вообще разденетесь. Вам же кроме сисек, писек выставлять нечего на продажу.))))Элина МорозоваРазве женщины голые ходят по улицам?Борис Шумилов"Разве женщины голые ходят по улицам?" - Обнаженные части тела это приглашение с совокуплению, наши предки об этом знали и потому оголялись только дамы с низкой социальной ответственностью.)))Элина МорозоваЭто где это вы тако6е вычитали? Наши предки ходили голыми, прикрываясь только шкурами и то, только чтобы прикрыться от холода.Борис Шумилов"Наши предки ходили голыми," - Морозова ты с какого века, из каменного?)) Тогда женщин надо рассматривать как гормонозависимым животным, и мужчины само собой не будут обращать на вас внимания.)) Да человек с отставанием перестраивается по отношению к социуму, но не с таким же отставанием. Уже немножко подальше отошел от каменного века. 90% поступков человека определяют врожденные рефлексы, остальное ум и разум.Денис ЛЭлина, а за что Майя отправилась в ЧС сайта?Элина МорозоваЯ не в курсе. В основнем лежу с больной рукой. Не успеваю пока следить за сайтом.Денис ЛС рукой разве надо лежать. Так всё прозеваешь.)))Элина МорозоваПолучается, что так быстрее выздоровление идет. И двигаться больно.Элина МорозоваВот и наелегайте на ум и разум. Берите пример с разумных женщин. женщинам не приходит в голову столь постыдное поведение)))Борис Шумилов"женщинам не приходит в голову столь постыдное поведение" - Ну если выставление тела на продажу это разумно, то поздравляю вас с "разумностью".Элина МорозоваА с чего вы взяли , что на продажу? Фантазируете...Денис ЛПетлю на шею а руку в петлю. Ты два раза одну и ту же ломала?Элина МорозоваАга. В одном и том же месте..Денис ЛВо-о-от, она теперь будет слабая в том месте, надо там осторожней. Я полтора раза ломал.)))Элина МорозоваПолтора? Это как?Денис ЛВторой раз не делал снимок, но боли, опухоль и пр. чувства такие же. Вроде как полтора перелома.)))Элина МорозоваИ сколько прошло времени до полного излечения?Денис ЛНе считал, обычный перелом гипс носят месяц. Когда операции делали то три месяца носил. Кстати, было более неудобно чем тебе с обычным, рука сверху донизу в гипсе и постоянно согнутая в локте.Элина МорозоваЯ о том, когда все болеть перестало и рука стала нормально работать..Денис ЛДа, месяц.Элина Морозовау меня как раз месяц прошел, а выздоровлнния не видно. Конечно получше стало, но непного..Денис ЛТы врачей этих не слушай, кетанов таблетку скушай Боль снимает как рукой, Эля, мы всегда с тобой. Это временное дело, главное душа, не тело Выше нос, не унывай, темы о любви толкай. Косточки срастутся махом, хрящики все заживут Не поддайся этим страхам, мы всегда с тобою тут Потерпи ещё немножко, голубей корми в окошко Заходи на ”Позитив“, на болячки йух забив.)))Элина МорозоваДуша страдает от бессилья))))ирина Северова северова (гуляева)Да ,животные это , скотоообразные существа.Кем нужно быть,чтобы под юбку девочку лезть в автобусе или трусы снимать на телефон. Просто подумайте , что в головах и что в штанах у этих муЗчин .СергейЭтих му3чин родили и вырастили бабы. Кто же виноват, что мамаши не воспитали сыночков и не объяснили что под юбки заглядывать не хорошо.ирина Северова северова (гуляева)Зато папаши их научили , как заглядывать под юбки чужим бабамСергейБрехня, папаши этому не учили.ирина Северова северова (гуляева)Брехня , мамаши ТАК ОТВРАТИТЕЛЬНО воспитать не могут , только папаши-патридурхиСергейВсё правильно, мамаши детей не воспитывают, они их растят, но не объяснили что бабам под юбки заглядывать не хорошо.ирина Северова северова (гуляева)Это отрывок из вашей политинформации в детском саду в старшей группе ?Natalyтот кто под юбку лезет в автобусе девочке и снимает трусы на телефон больной мужчина генетический проскок и мусор от чего он стал больным не так уж и важно может и родился таким может в процессе жизни ему кирпич на голову свалился разок другой, ну, что в этом разбираться нужно просто его схватить да кастрировать немедленно без суда и следствия залез под юбку без разрешения считай что все причиндалы тебе вырвали с мясом и без наркоза))))ирина Северова северова (гуляева)наследственность . от уродов рождаются уродыДенис ЛБабы в юбках и платьях давно не ходят, все в штанах.NatalyДействие или поведение, нарушающее личные границы и неприкосновенность частной жизни человека. Проще говоря, домогательство носит название "харассамент"Нежеланные для жертвы грубые шутки, прикосновения, удары, жесты, показ оскорбительного материала, поцелуи – все это сексуальные посягательства или сексуальный харассмент. В основном ему подвергаются женщины, а угроза исходит от мужчин. нужно --срочно ужесточить закон до предела- за харассамент мужиков кастрировать , а не нянькаться с ними, давая им всего лишь тюремные сроки .Так как Харви Вайнштейн главный секс-маньяк Голливуда получил всего то 23 года тюрьмы. нет нет только кастрация за любые домогательства даже за секс без письменного разрешения с женой - кастрация и точка. предъявил бумажку с печатью освобождаешся от уголовного преследования а нет бумаги под топор и точка.Natalyучили учили именн писюкатые упыри и учат своих пюсючих вывампиров всяким мерзостям передают свой гнусноспермометный опыт. мужик это всегда подлая тварь и злыдня уголовная тиран и насильник паприроде и должен быть наказан всегда за малейшее поползновение в ущемлении прав и свобод женщины.Денис ЛЯ лет 20 назад передачу смотрел про суд с Астаховым, там баба требовала чтоб мужик из соседнего дома заплатил ей за то что тот смотрит на её окно ИЗ СВОЕГО окна напротив, а она любит дома ходить голая. Астахов ей пальцем у виска покрутил. Это чё теперь, никто не должен из своих собственных окон смотреть? А её обнажаться на показ никто не заставляет, если разделась, то задвинь хотя бы шторы. Но баба на всю страну показала себя что она шлюха, причём дешёвая и тупая.)))Денис ЛА за мной голым бабы подглядывали когда я трусы выжимал после купания, а я ведь спрятался в кустах, но они глазели. Они кто тогда?ирина Северова северова (гуляева)так они просто ЛЮБОВАЛИСЬ . Они же тебя не хватали ?Денис ЛЭтот тоже любовался. Тут сказано что мужик смотрел на плотную как пивной бочонок училку в короткой в юбке выше колен, она добровольно открыла к себе доступ на людях, а я прятался в кустах, хотя там и место было безлюдное и поначалу я даже не очень боялся что меня заметят, но они вот они голубушки нарисовасись и сверкали голодными шаловливыми глазками. А если бы меня изнасиловали?ирина Северова северова (гуляева)ОЙ , не говори , не пугай !!!!! ИЗНАСИЛОВАЛИ ? Какой ужас ? Кто больше понравился , первая или вторая ?СергейБабы любят обнажаться и демонстрировать себя. А иначе зачем они носят такую вот одежду ?Денис ЛИ если на улице посмотришь, она будет требовать плату.)))СергейНу да, посмотрел - плати, полапал - женись )))Денис ЛОна сама не хочет, капризная очень.)))Элина МорозоваЕсли баба оголяет какую либо часть тела, то смотри, если не противно. А если она не оголяет трусы, то зачем ей под юбку лезть?СергейЭтот вопрос задай тем кто заглядывает под юбки )))Элина МорозоваДа разве его догонишь?)))СергейКогда баба в поиске, она натягивает короткие юбки, выставляет сиськи, всё делает чтобы привлечь мужика.Лариса КондаковаНе ужели не очевидно, что данная картинка с порносайта? Ну для того там такое и выставляют, чтобы у мужчин слюни капали. А зачем эту тематику в нормальную жизнь то тянуть?СергейМне не понятно, что данная картинка с порносайта. Я туда не хожу.Лариса КондаковаДа конечно, никто не ходит. Только для кого то же снимают. Значит есть потребители. Никто бы не смотрел, никто бы и не снимал.СергейУ меня первый видеомагнитофон появился ещё в советское время, вот тогда да, порно было интересно посмотреть, а сейчас не интересно. Не в кино а живая голая женщина намного интересней )))Лариса КондаковаСергей, ну не бывает у женщин натуральной груди такого размера как на вашей картинке. Нет, грудь конечно бывает, но к ней и другие формы таких же объемов должны прилагаться: бока, живот, бедра, полные руки и т.д. А вот так, это только сделанное, специально, для особого потребления, все чрезмерно гипертрофировано.СергейМеня вот интересует, неужели женщины думают что ботоксные губы и силиконовая грудь мужчинам нравятся больше чем натуральные ?Лариса КондаковаСергей, вы меня конечно извините, но вы же притащили ту фотографию. Видать понравилась. Так что, вот вам и ответ.Комментировать
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