«Лейкерс» прервали серию из семи домашних поражений от «Рэпторс»

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«Лейкерс» в пятницу победили в домашнем матче «Торонто» со счетом 122:112. Калифорнийцам удалось прервать серию из семи поражений от «Рэпторс» в Лос-Анджелесе.