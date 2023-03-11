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«Лейкерс» прервали серию из семи домашних поражений от «Рэпторс»

«Лейкерс» в пятницу победили в домашнем матче «Торонто» со счетом 122:112. Калифорнийцам удалось прервать серию из семи поражений от «Рэпторс» в Лос-Анджелесе.

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