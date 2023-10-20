Замглавы Минторга Евтухов: Доля игристого из РФ в магазинах достигла 68%

Российское вино в полном объеме получает реализацию в торговле. Соответствующей информацией в рамках интервью для РИА Новости поделился статс-секретарь – замглавы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.
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