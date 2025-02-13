OpenAI обещает, что его модели не будут цензурировать точки зрения

Компания OpenAI дает понять, что ее модели искусственного интеллекта не будут уклоняться от обсуждения деликатных тем и воздерживаться от утверждений, которые могут «закрыть доступ к некоторым точкам зрения».
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