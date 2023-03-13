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Почему не воюют срочники?

Почему не воюют срочники?

Возникает вполне резонный вопрос: а почему для участия в СВО, которую упорно не желают назвать своими именем, то есть войной, не участвуют военнослужащие, проходящие службу по призыву? Ведь на них, как и на контрактниках лежит задача защиты Родины.

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