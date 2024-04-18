Россия вложит более 10 трлн рублей в развитие транспортной инфраструктуры

Правительство РФ собирает вложить в развитие нацпроекта «Развитие транспортной инфраструктуры» на период 2025-2030 годов более 10 трлн рублей, большая часть средств пойдет на строительство автомобильных и железных дорог.
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