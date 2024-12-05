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Для челябинских подростков, защищавших школоту от вымогателей, запросили условные сроки

Для челябинских подростков, защищавших школоту от вымогателей, запросили условные сроки

Дело об инциденте в образовательном центре №5 подходит к завершению.Для челябинских подростков, которые стали участниками потасовки в образовательном центре №5 Челябинска в феврале 2023 года, запросили условные сроки.

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