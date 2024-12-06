На памятнике Михаилу Тверскому открыли барельефные композиции: что на них изображено

В Твери 5 декабря состоялись мероприятия, посвященные небесному защитнику Верхневолжья. В День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе была проведена Божественная литургия.
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