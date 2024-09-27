Разведчики рассказали, как освобождали населенный пункт Новогродовка в ДНР

Скриншот видео Военные разведподразделения группировки войск "Центр", участвовавшие в освобождении населенного пункта Новогродовка Покровского района в ДНР, рассказали о собственных действиях во время городских боев с украинскими боевиками и тактике действий, способствовавших стремительному освобождению территории и продвижению войск ВС РФ вглубь обороны противника.