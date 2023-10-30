Делимся рецептами сладостей, которые точно не навредят фигуре.

С возрастом (и особенно после менопаузы) наш метаболизм неизбежно замедляется. Это значит, что если в двадцать лет вы могли без последствий съесть на ночь большой кусок торта, то после сорока даже невинный маленький тортик может отложиться на бедрах или талии в виде прослойки жира.
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