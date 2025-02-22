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Военное обозрение

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«Мы получим от Украины 500 миллиардов долларов по соглашению»: Трамп рассчитывает подписать сделку по украинским редкоземам в ближайшие дни

«Мы получим от Украины 500 миллиардов долларов по соглашению»: Трамп рассчитывает подписать сделку по украинским редкоземам в ближайшие дни

Пресса США уверена, что документ будет подписан 22 февраля.

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